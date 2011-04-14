В 8 районах Самарской области введен режим ЧС из-за паводков

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14 апреля 2011, 11:56 [ «Аргументы Недели. Самара» ]

Кадр телеканала НТВ

В восьми районах Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками. В настоящее время опасности для жизни людей нет, но существует проблемы с питьевой водой. Об этом сообщил глава Самарской области Владимир Артяков. По его словам, в регионе возникла проблема со снабжением населения питьевой водой. Главам муниципалитетов поручено организовать подвоз питьевой воды в пострадавшие районы в бойлерах, передает Интерфакс. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что более 2 тысяч человек были эвакуированы из своих домов в связи с угрозой затопления из-за паводка.