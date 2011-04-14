В Петербурге горел склад с пластмассой

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14 апреля 2011, 11:27 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе с пластиком. От огня пострадали складские помещения с пластмассовыми и резино-техническими изделиями общей площадью 950 квадратных метров. Пожар был локализован в 10:34 по мск. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. Стремительному распространению огня способствовали большая загрузка горючими материалами, ветхость здания и неудовлетворительное водоснабжение. Для подачи воды пожарным пришлось прокладывать магистральные линии протяженностью 150 метров, передает Интерфакс.