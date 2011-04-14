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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Минске полностью восстановлена работа метро

14 апреля 2011, 09:47 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Миснке восстановлена работа метрополитена, прерванная из-за теракта. Подземка в столице Белоруссии работает в полном объеме. Работает и станция "Октябрьская", где произошел теракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя метрополитена. Со станции «Октябрьская», где в понедельник был совершен теракт, осуществляется переход на станцию «Купаловская» второй линии минского метрополитена. Линия «Московская» была закрыта после трагедии 11 апреля. 

ЕЛ