//Происшествия

14 апреля 2011, 08:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве студент прыгнул под поезд на станции метро "Беляево" Калужско-Рижской линии. Таким образом молодой человек свел счеты с жизнью. Инцидент вызвал задержки в движении поездов. Самоубийца - 21-летний студент Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Он скончался на месте от полученных травм, передает Интерфакс. В течение получаса отсутствовало движение электропоездов от станции метро "Коньково" до станции метро "Новые Черемушки".