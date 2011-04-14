В Сибири горит почти тысяча гектаров леса, угрозы населенным пунктам нет

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14 апреля 2011, 08:24 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки увеличилась почти на 350 гектаров и составила 982,05 гектара. Действует 57 очагов лесных пожаров, из них локализовано 19. Об этом сообщает Сибирский центр МЧС России. Больше всего природных пожаров зафиксировано в Забайкалье, Бурятии, Красноярском крае. На территории СФО, по данным космического мониторинга, было зарегистрировано 285 термических точек. Большая часть из них подтвердились как контролируемый отжиг и несанкционированный пал сухой травы. Угрозы населенным пунктам нет, передает РИА «Новости».



