//Происшествия

14 апреля 2011, 08:07 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В Дагестане столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла в четверг утром на трассе "Кавказ" около села Ачису. По данным ГУ МЧС РФ по Дагестану, погибли шесть человек. ДТП произошло в 06.50 по мск на федеральной трассе "Кавказ". Около села Ачису столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115. Пожара на месте происшествия не было, движение по дороге не перекрыто, передает РИА Новости. В настоящее время устанавливаются причины аварии.