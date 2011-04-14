Группа хакеров из России за 10 лет украла в США 100 миллионов долларов

//Происшествия

14 апреля 2011, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

На протяжении 10 лет крупная хакерская сеть действовала в США. Кибер-мошенники украли более 100 миллионов долларов. Жертвами хакеров становились граждане США, а вот организаторы преступной схемы находились в России.



Преступники похищали личные данные пользователей и сведения об их кредитных картах. С помощью вируса Coreflood был создан так называемый ботнет - сеть зараженных компьютеров, которыми управляли хакеры, сообщает Bloomberg.



По данным следствия, сеть контролировалась из России. Хакеры взламывали сайты корпораций, получая конфиденциальную финансовую информацию.