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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Группа хакеров из России за 10 лет украла в США 100 миллионов долларов

14 апреля 2011, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

На протяжении 10 лет крупная хакерская сеть действовала в США. Кибер-мошенники украли более 100 миллионов долларов. Жертвами хакеров становились граждане США, а вот организаторы преступной схемы находились в России.

Преступники похищали личные данные пользователей и сведения об их кредитных картах. С помощью вируса Coreflood был создан так называемый ботнет - сеть зараженных компьютеров, которыми управляли хакеры, сообщает Bloomberg.

По данным следствия, сеть контролировалась из России. Хакеры взламывали сайты корпораций, получая конфиденциальную финансовую информацию.

ГИ

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