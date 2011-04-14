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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

"Подземный город" с сотней жителей обнаружен в Москве

14 апреля 2011, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

На территории одного из режимных предприятий неподалеку от Можайского шоссе под землей обосновались более сотни человек: они построили для себя настоящий город, о существовании которого долгое время не знали посторонние.

Нелегальных жителей "подземной Москвы" обнаружили столичные полицейские. Прибыв на место, они обнаружили за четырехметровым бетонным забором с колючей проволокой бомбоубежище, в котором на огромной территории нелегалы, выходцы из Средней Азии, расположились со всеми удобствами: помещения были оборудованы душевыми, спальнями и даже молельными комнатами. Всего под землей проживали 110 мужчин и женщин.

Большая часть "подземных" жителей будет депортирована на родину, а 16 человек проверяются на причастность к преступлениям, совершенным на территории Москвы, сообщает РИА "Новости". По данным правоохранительных органов, большинство из мигрантов работали на предприятии, оборудованном в этом же бомбоубежище.

ГИ

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