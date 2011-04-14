Бывший глава УБЭП Забайкалья застрелился, узнав о вынесении ему приговора

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14 апреля 2011, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший начальник УБЭП Забайкальского края Анатолий Дзиковский после частичного вынесения присяжными обвинительного приговора по делу о взятках на 14 миллионов рублей застрелился в Чите.



"Вынесение приговора началось вчера, Дзиковский находился не под арестом, ночевал дома. Сегодня утром, около 8 утра (02.00 мск), около своего дома выстрелом из гладкоствольного ружья в голову он покончил жизнь самоубийством", - сообщил представитель краевого следственного управления Следственного комитета РФ.



Бывший начальник УБЭП обвинялся в получении взятки в крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 290 УК РФ) и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (часть 1 статьи 285 УК РФ). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 и до четырех лет соответственно.



Всего Дзиковскому инкриминировалось 44 эпизода взяток и превышения должностных полномочий, виновным он был признан по первым четырем из них, после этого в судебном заседании был объявлен перерыв.



По версии следствия, Дзиковский и его подчиненные брали взятки за подготовку и направление письменных подтверждений на получение фитосанитарных сертификатов для индивидуальных предпринимателей.