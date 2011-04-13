В Абхазии взорвана железная дорога, по которой добытый уголь перевозили к морю

//Происшествия

13 апреля 2011, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

На железнодорожном перегоне Ткварчал-Очамчира в среду днем прогремел сильный взрыв. Значительно поврежден участок железной дороги близ села Гуп Очамчирского района, пострадавших нет, сообщает министерство внутренних дел Абхазии.

Для диверсионного акта был использован 122-миллиметровый снаряд, установленный под стыком рельсов.

Абхазские правоохранительные органы пока не имеют конкретной версии о причинах, по которым могло быть совершено данное преступление, но обращают внимание на то обстоятельство, что взорван путь, по которому перевозится уголь из Ткварчала в Очамчира для последующего вывоза из Абхазии морским путем.

Жители Очамчирского района не раз выражали недовольство работой турецкой компании, добывающей уголь в рудниках Ткварчала, поскольку уверены, что такая деятельность наносит ущерб экологии. Они проводили массовые акции протеста, которые заставляли владельцев бизнеса приостанавливать добычу сырья, утверждает РБК.