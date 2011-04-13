Из-за снега рухнула кровля Ледового дворца во Владикавказе

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13 апреля 2011, 19:04 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Кровля Ледового дворца во Владикавказе не выдержала тяжести снега, пневматический купол дворца провис, а затем порвался.

Вся ледовая арена засыпана битым стеклом, поломаны бортики, побиты люстры в здании, сообщают спасатели.

Из-за сильнейшего снегопада, пришедшего в Северную Осетию 12 апреля, в городе не только стала проседать крыша Ледового дворца, но и наклонилась и нависла над домами 200-метровая телевышка. Спортивный комплекс, равного которому в технологическом плане нет на Северном Кавказе, был построен менее чем за год и открыт в 2007 году.

Замена купола дворца, который соответствовал всем современным стандартам, обойдется в 3-3,5 млн рублей, уточняет ИТАР-ТАСС.