Во Владикавказе может обрушиться телевышка высотой в 200 метров

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13 апреля 2011, 11:51 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

Во Владикавказе может обрушиться телевышка гостелерадиокомпании "Алания". Персонал компании эвакуирован, решается вопрос об эвакуации людей, проживающих в домах рядом с телевышкой. В среду у телевышки сложилась одна из шести поддерживающих опор. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Северной Осетии Юлия Старченко. Между тем, было принято решение вещать через передвижную телевизионную станцию, передает РИА Новости. Опора 200-метровой телевышки повредилась после сильного снегопада.