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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Сахалине и Курилах отстреливают птиц, летящих из Японии

13 апреля 2011, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Сахалинской области ведется отстрел перелетных птиц, зимовавших в Японии. Мониторинговый отстрел позволяет выяснить, заражены ли птицы радиацией. Их тушки исследуют в лабораториях Роспотребнадзора и ветеринарной службы.

По словам заместителя начальника областного управления МЧС Вячеслава Мурнаева, зараженных птиц обнаружить не удалось.

«Первые анализы показали, что птицы не заражены радиацией», – сказал Мурнаев.

На минувшей неделе на Камчатке запретили охоту на гусей и уток, зимовавших в префектуре Фукусима.

ГИ

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