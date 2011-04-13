На Сахалине и Курилах отстреливают птиц, летящих из Японии

//Происшествия

13 апреля 2011, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Сахалинской области ведется отстрел перелетных птиц, зимовавших в Японии. Мониторинговый отстрел позволяет выяснить, заражены ли птицы радиацией. Их тушки исследуют в лабораториях Роспотребнадзора и ветеринарной службы.



По словам заместителя начальника областного управления МЧС Вячеслава Мурнаева, зараженных птиц обнаружить не удалось.



«Первые анализы показали, что птицы не заражены радиацией», – сказал Мурнаев.



На минувшей неделе на Камчатке запретили охоту на гусей и уток, зимовавших в префектуре Фукусима.