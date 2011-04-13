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13 апреля 2011, 09:49 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

В Омске произошел взрыв на промышленном предприятии ОАО "Агропромышленный комплекс "Ударный"". Сработало неизвестное взрывное устройство. Пострадал 56-летний рабочий. Инцидент произошел днем во вторник на 18-й Северной улице. Взрыв прогремел около 16:00 из-за неосторожного обращения с неустановленным взрывным устройством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Омска. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.