В Москве сотрудница НИИ покончила с собой, выпрыгнув с 12 этажа
13 апреля 2011, 09:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сотрудница Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов покончила жизнь самоубийством. Женщина выбросилась с балкона на 12 этаже институтского корпуса. Тело женщины было обнаружено около полудня на улице Вересаева. Эксперты констатировали, что ее смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты, передает Интерфакс. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
ЕЛ