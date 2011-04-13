В Москве сотрудница НИИ покончила с собой, выпрыгнув с 12 этажа

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13 апреля 2011, 09:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сотрудница Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов покончила жизнь самоубийством. Женщина выбросилась с балкона на 12 этаже институтского корпуса. Тело женщины было обнаружено около полудня на улице Вересаева. Эксперты констатировали, что ее смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты, передает Интерфакс. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.