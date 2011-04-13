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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

ДТП в центре Москвы: на Тверской горят два автомобиля

13 апреля 2011, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы на Тверской улице произошло ДТП: после столкновения два автомобиля загорелись. Сотрудники ГАИ перекрыли большую часть 1-й Тверской-Ямской улицы в сторону области.

Автомобили столкнулись на пресечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Чаянова, после чего загорелись. На место были вызваны пожарный расчет и скорая помощь, сообщает Интерфакс. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

В результате на трассе образовалась пробка, которая начинается уже с Пушкинской площади.

ГИ

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