ДТП в центре Москвы: на Тверской горят два автомобиля

//Происшествия

13 апреля 2011, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы на Тверской улице произошло ДТП: после столкновения два автомобиля загорелись. Сотрудники ГАИ перекрыли большую часть 1-й Тверской-Ямской улицы в сторону области.



Автомобили столкнулись на пресечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Чаянова, после чего загорелись. На место были вызваны пожарный расчет и скорая помощь, сообщает Интерфакс. Данных о пострадавших и погибших пока нет.



В результате на трассе образовалась пробка, которая начинается уже с Пушкинской площади.