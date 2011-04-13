Во Владивостоке произошло несколько крупных ДТП, есть жертвы

//Происшествия

13 апреля 2011, 07:51 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Во Владивостоке произошла крупная авария с участием двух грузовиков, машины "скорой помощи" и легкового автомобиля. Авария произошла на Бородинской улице.



В результате два человека погибли, пятеро пострадали. По предварительным данным, двое пострадавших - пешеходы, передает РИА Новости. В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Несколькими часами ранее во Владивостоке произошла другая крупная авария - на оживленном перекрестке столкнулись маршрутный автобус и 18 автомобилей. Около 08.40 (01.40 по мск) на перекрестке улиц Невельского и Спиридонова автобус маршрута "16 К" столкнулся с 18 автомобилями.