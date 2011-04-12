Задержаны подозреваемые в причастности к теракту в минском метро

//Происшествия

12 апреля 2011, 14:21 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

По подозрению в причастности к теракту, совершенному 11 апреля вечером в минском метро задержаны несколько человек, как сообщил журналистам замгенпрокурора Белоруссии Андрей Швед, возглавляющий группу по расследованию взрыва, в настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.

Ранее Андрей Швед рассказал, что в действие взрывное устройство привели не террористы-смертники, по версии следствия, речь идет о радиоуправляемом устройстве.

Взрыв в минском метро произошел в понедельник вечером в час пик: погибли 12 человек, госпитализированы 159, из них 40 находятся в тяжелом состоянии.