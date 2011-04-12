В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту убийства милиционеров

//Происшествия

12 апреля 2011, 09:42 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В Иркутске минувшей ночью были убиты два сотрудника милиции и еще один милиционер тяжело ранен, по данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело.



12 апреля около 5 утра экипаж вневедомственной охраны УВД города Иркутска преследовал автомобиль «Жигули», водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения.

Двое мужчин, которые находились в преследуемом автомобиле, открыли по сотрудникам полиции стрельбу, предположительно, из охотничьих обрезов. Прапорщик полиции и младший сержант полиции от полученных огнестрельных ранений скончались на месте, третий сотрудник – младший сержант полиции - получил ранение и был доставлен в одну из больниц города Иркутска. Злоумышленники скрылись, похитив один пистолет, принадлежащий убитым милиционерам.

В Иркутске введен план "Вулкан", идет розыск нападавших.

