Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об 11 жертвах взрыва в метро

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11 апреля 2011, 23:10 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня поздно вечером на экстренном совещании сообщил об 11 жертвах взрыва на станции метро "Октябрьская" в Минске. Около ста человек обратились за медицинской помощью.

Ранее он побывал на месте происшествия. Александр Лукашенко поручил белорусским министрам не отказываться от помощи России в расследовании взрыва и лечении пострадавших.

В результате взрыва в Минске пострадали две россиянки. Ранения получили Ольга Фролова, 1973 года рождения и Надежда Лукова, 1961 года рождения.

Советник посольства России в Белоруссии Вадим Гусев сообщил, что одну из раненых россиянок, вероятно, готовят к операции.

