//Происшествия

11 апреля 2011, 22:49 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Минске представители "Скорой помощи" подтвердили информацию о 7 погибших в результате теракта на станции метро "Октябрьская".

При взрыве пострадали 89 человек. 35-ти раненым первая помощь была оказана на месте.

Более 50 раненых были госпитализированы во 2-ю и 3-ю клинические больницы. Основные диагнозы у пострадавших в метро – сильные ожоги тела и взрывные травмы.

Жители Минска через социальные сети призывают к оказанию помощи пострадавшим: люди обмениваются адресами станций переливания крови.

Автолюбители предлагают бесплатно перевезти пострадавших. Все станции метро в Минске закрыты. Общественный транспорт переполнен.