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//Происшествия

В Минске в "Скорой помощи" подтвердили информацию о 7 жертвах в метро

11 апреля 2011, 22:49 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Минске представители "Скорой помощи" подтвердили информацию о 7 погибших в результате теракта на станции метро "Октябрьская".
При взрыве пострадали  89 человек. 35-ти раненым первая помощь была оказана на месте.

Более 50 раненых были госпитализированы во 2-ю и 3-ю клинические больницы.  Основные диагнозы у пострадавших в метро – сильные ожоги тела и взрывные травмы.

Жители Минска через  социальные сети призывают к оказанию помощи пострадавшим: люди обмениваются адресами станций переливания крови.

Автолюбители предлагают бесплатно перевезти пострадавших. Все станции метро в Минске закрыты.   Общественный транспорт переполнен.

ИЧ