Во время взрыва в минском метро пострадали двое граждан России

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11 апреля 2011, 22:41 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В результате взрыва в Минске на станции метро "Октябрьская" пострадали двое граждан России, об этом сообщил советник посольства России в Белоруссии Вадим Гусев.



По словам советника посольства, пострадавшие в настоящее время находятся в 3-й клинической больнице Минска. Одну из пострадавших, по всей видимости, готовят к операции, уточнил российский дипломат. Ранения получили Ольга Фролова, 1973 года рождения и Надежда Лукова, 1961 года рождения, передает ИТАР-ТАСС.