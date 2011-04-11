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11 апреля 2011, 22:36 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Эксперты не исключают кавказский след во взрыве в метро Минска, который прогремел в понедельк в час пик на станции "Октябрьская".

Подполковник запаса ФСБ, экс-начальник 7-го отдела Управления разработки преступных организаций Александр Гусак уверен, что теракт, произошедший в Минске носил дистабилизационный характер, передает РСН.

Эксперт высказал три версии взрыва в Минске. Во-первых, он не исключил кавказский след, потому что в первую чеченскую компанию на стороне федеральных сил участвовали белорусские добровольцы.

Во-вторых, по мнению Гусака, возможно, что взрыв был осуществлен проамериканскими, прозападными спецслужбами.



В-третьих, эксперт высказал версию, что теракт устроили представители белорусской оппозиции. По его словам, среди оппозиции, есть люди, которые получали деньги извне и через них это можно было организовать.



По последним данным, жертвами взрыва стали семь человек. 89 пострадали.