В Минске появился первый список пострадавших от взрыва в метро

//Происшествия

11 апреля 2011, 22:19 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Минске администрация второй городской клинической больницы вывесила первый список поступивших в учреждение граждан, пострадавших при взрыве на станции метро "Октябрьская".

В нем 23 человека. Список написан от руки и некоторые фамилии и имена написаны неразборчиво, некоторые данные могут быть с ошибками. Список, опубликованный "КП".



1. Поляков Ф.Б. - 57 лет

2. Гаптун Ю.В. - 65 лет

3. Буевич Ирина Александровна - 58 лет

4. Тарун Андрей Анатольевич - 1907 г.р.

5. Довженок Наталья Михайловна 1991 г.р.

6. Матый…(неразборчиво) Иван Влдадимирович, город Рогачев

7. Бобон Виктория Викторовна - 1986 г.р.

8. Малышева Екатерина Алексеевна - 195 4г.р.

9. Рохманов Н. П. - 1963 г.р.

10. Нераз Г.В. - 1967 г.р.

11. Тышкевич (имя неразборчиво) Иосифович - 1986 г.р.

12. Саботян Маргарит Михайловна - 1941 г.р.

13. Вотохович Алексей Сергеевич - 1989 г.р.

14. Л…(неразборчиво) Анна Евгеньенва - 1983 г.р.

15. Г.. (неразборчиво) Павел Петрович - 1985 г.р.

16. Л ..(неразборчиво) В.В., пос. Колодищи

17. Тириень Елена Валдимровна, нет данных по возрасту

18. Елена Владимиронва, нет данных по возрасту

19. Полякова Ф. (отчество неразборчиво), 57 лет

20. Буевич Ирина Александровна, 50 лет

21. Х…(неразборчиво) Евгений Николаевич 1987 год.

22. Б..(неразборчиво) В.В., нет данных по возрасту

23. Б...(неразборчиво) Е.Н, нет данных по возрасту



Еще два списка составили в первой городской клинической больнице и детском хирургическом центре при этой же клинике (в центр, по информации КП, доставляют как детей, так и взрослых пострадавших).



Вот эти списки.



(первый)

1. Усович Вячеслав Алексадрович (переведен из первой больницы в больницу №4)

2. Кирияков Александр Иванович, 1952 г.р.

3. Перцовская Вероника Игоревна, 1991 г.р.



(второй)

1. Кацыбо Т.Т.

2. Курилович А.И.

3. Селедчик В.В.

4. Светлов К.Д.

5. Парфоменко Т.Д.

6. Понизович О.А.

7. Каленник В.Д.

8. Неклюдов Леонид Васильевич



В третьей горбольнице списки пострадавших пока не составлены. Известно, что туда был доставлен 21 человек.



По последним данным, число пострадавших увеличилось до 103 человек.

Один из мужчин, оказавшийся в метро в момент взрыва, бывший военный, сообщил, что он почувствовал характерную сильную взрывную волну и запах пороха. Он отметил, что люди, выбегавшие с места взрыва, были покрыты серо-зеленой пылью, которая бывает при пороховом взрыве.

В связи со взрывом на станции метро "Октябрьская" президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также усилить меры безопасности. Лукашенко взял ситуацию под личный контроль.



