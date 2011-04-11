Основная версия взрыва в минском метро - теракт

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11 апреля 2011, 22:10 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Сегодня после взрыва в минском метро правоохранительные органы Белоруссии рассматривают в качестве основной версии произошедшего - террористический акт.



Сотрудник правоохранительных органов Белоруссии сообщил: "Основная версия у следствия - это террористический акт. Внешние признаки, характер полученных гражданами увечий говорят именно о теракте", - цитирует его слова Интерфакс.

По последним данным, в результате взрыва на станции "Октябрьская" минского метро погибли 7 человек, ранено 80 человек. 35 пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, а более 50 госпитализированы в больницы Минска. Есть тяжело пострадавшие. Однако список пострадаших пополняется, Первый национальный канал сообщил, что число пострадавших уже увеличилось до 103 человек.

По рассказам очевидцев, в метро взорвалась бомба. Бывший военный, ехавший в метро в это время, рассказал, что после взрыва он ощутил сильную взрывную волну и характерный запах пороха, а люди, выбегающие из метро, были покрыты серо-зеленой пылью, которая возникает при пороховом взрыве.