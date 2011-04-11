Граждан России среди пострадавших при взрыве в метро Минска нет

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11 апреля 2011, 21:54 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Граждан России среди погибших и раненых в результате взрыва на станции метро "Октябрьская" в Минске, по предварительным данным посольства России в Белоруссии, нет.

В российской дипмиссии сообщили, что пока нет никаких данных о том, что от взрыва в метро пострадал кто-то из наших соотечественников, передает РИА Новости.

Сегодня взрыв прогремел на станции "Октябрьская" минского метро. В результате взрыва, по предварительным данным, погибли семь человек, около 70 получили ранения. Момент взрывазафиксировали камеры наблюдения на станции "Октябрьская", которая расположена в непосредственной близости от резиденции Президента Белоруссии.



Работники посольства России внимательно следят за ситуацией и проверяют все имеющиеся в их распоряжении данные. Дипломаты выехали на место ЧП. Александр Лукашенко прибыл на место трагедии.