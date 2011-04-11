По белорусскому телевидению показали запись взрыва в метро (ВИДЕО)

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11 апреля 2011, 21:41 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Белоруссии центральное телевидение показало видеозаписи камер наблюдения о взрыве на станции "Октябрьская", на камерах зафиксированы первые кадры момента взрыва.



В час пик на минской станции метро "Октябрьская" примерно в 17.58 произошел взрыв, в результате которого, по предварительной информации, погибли семь человек, более 70 пострадали. В настоящее время количество погибших и пострадавших уточняется.



Станция расположена недалеко от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ближайшее время он проведет экстренное совещание по ЧП в метро.



После взрыва на место происшествия прибыли министры внутренних дел, здравоохранения, информации, мэр Минска, начальники всех подразделений милиции и КГБ Минска.



Минское метро по величине пассажиропотока занимает пятое место по величине, а по числу станций - шестое в СНГ. Для белорусской столицы это из ряда вон выходящее происшествие.