В Минске в результате взрыва в метро погибли 7 человек (ВИДЕО)

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11 апреля 2011, 21:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Минске, по последним данным, в результате взрыва в метро стали как минимум 7 человек. О количестве пострадавших приходит противоречивая инфрмация. Счет раненых идет на десятки.

Белорусские СМИ сообщают более чем о 70 пострадавших в результате взрыва в час пик на пересадочной станции "Октябрьская" в момент прибытия двух поездов .

Около половины раненых были доставлены в больницы Минска. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Очевидцы сообщают, что мощный взрыв прогремел на платформе станции "Октябрьская", недалеко от эскалатора. В результате образовалась воронка в полметра. При этом один из очевидцев утверждает, что обрушился потолок, которым придавило людей. Официальных подтверждений этой информации пока нет.



Милиция решила закрыть все станции метро: 29 станций, и Московской, и Автозаводской линий.

После взрыва были закрыты только станции Купаловская и Октябрьская, поезда проезжали их без остановок. На место происшествия приехали министры здравоохранения, информации, мэр Минска, начальники всех подразделений милиции и КГБ Минска.