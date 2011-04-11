В Минске в результате взрыва в метро погибли 7 человек (ВИДЕО)
11 апреля 2011, 21:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
В Минске, по последним данным, в результате взрыва в метро стали как минимум 7 человек. О количестве пострадавших приходит противоречивая инфрмация. Счет раненых идет на десятки.
Белорусские СМИ сообщают более чем о 70 пострадавших в результате взрыва в час пик на пересадочной станции "Октябрьская" в момент прибытия двух поездов .
Около половины раненых были доставлены в больницы Минска. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.
Очевидцы сообщают, что мощный взрыв прогремел на платформе станции "Октябрьская", недалеко от эскалатора. В результате образовалась воронка в полметра. При этом один из очевидцев утверждает, что обрушился потолок, которым придавило людей. Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Милиция решила закрыть все станции метро: 29 станций, и Московской, и Автозаводской линий.
После взрыва были закрыты только станции Купаловская и Октябрьская, поезда проезжали их без остановок. На место происшествия приехали министры здравоохранения, информации, мэр Минска, начальники всех подразделений милиции и КГБ Минска.