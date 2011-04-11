Милиция в Минске решила закрыть все станции метро (ВИДЕО)

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11 апреля 2011, 20:56 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

vesti.ru

Милиция в Минске в понедельник вечером решила закрыть все станции метро: 29 станций, и Московской, и Автозаводской линий.

В белорусской столице на станции метро "Октябрьская" произошел взрыв. После взрыва были закрыты только станции Купаловская и Октябрьская, поезда проезжали их без остановок.

В настоящее время весь наземный транспорт переполнен, люди не могут в него сесть и идут пешком, передает РСН. Ранее движение по проспекту Независимости было перекрыто. Сейчас оно восстановлено. Машины "скорой помощи" по прежнему стоят возле станции метро. Раненых уже развезли по больницам.

Взрыв сегодня в 17:56 минского времени в метро Минска произошёл в момент прибытия на станцию 2 поездов. Взорвалось не установленное пока устройство.