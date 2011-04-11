Президент Белоруссии Лукашенко проведет совещание по ЧП в метро (ВИДЕО)

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11 апреля 2011, 20:38 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

pda.nn.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время он проведёт совещание по ЧП, которое произошло в понедельник вечером в минском метро. Белорусский президент дал поручение оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших.

Глава администрации президента Белоруссии Владимир Макей подтвердил, что в результате взрыва в метро есть погибшие и раненые. Квалифицировать происшествие глава администрации президента пока затруднился, заявив, что это предстоит сделать следствию, передает РИА Новости.

На место происшествия приехали министры здравоохранения, информации, мэр Минска, начальники всех подразделений милиции и КГБ Минска. Из метрополитена бригады "Скорой помощи" эвакуировали около 30 пострадавших. У людей - тяжелые ожоги и травмы конечностей.