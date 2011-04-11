Власти Белоруссии подтверждают информацию о 7 погибших и около 50 раненых

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11 апреля 2011, 20:48 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В администрации президента Белоруссии подтвердили, что в результате взрыва в минском метро погибли 7 человек, ранены около 50 человек.



В настоящее время эвакуация пострадавших продолжается, к метро постоянно приезжают машины "скорой помощи".



Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером созывает экстренное заседание в связи с взрывом на станции метро "Октябрьская", сообщил руководитель пресс-службы президента Павел Легкий.