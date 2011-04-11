В Минске после взрыва в метро заблокирована мобильная связь

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11 апреля 2011, 20:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Белоруссии сейчас заблокирована мобильная связь из-за большого количества звонков в Минске. Взрыв произошел на станции минского метро "Октябрьская".

Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел на эскалаторе на станции "Октябрьская", в результате чего его буквально "разорвало". Отметим, что станция "Октябрьская" – это самый центр Минска. Выходы расположены на главной улице белорусской столицы - проспекте Независимости.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека, а пострадали - 30. Раненых выносили со станции на носилках, у пострадавших - тяжелые ожоги и травмы. Они госпитализированы в больницы Минска.

Президент Белоруссии проинформирован об инциденте, в ближайшее время он проведёт совещание.