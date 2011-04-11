Очевидцы из Минска: Жертвами взрыва в метро стали как минимум два человека

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11 апреля 2011, 20:11 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Очевидцы из Минска сообщают как минимум о двух погибших в результате взрыва на станции метро "Октябрьская". По словам свидетелей взрыва, около входа в метро видны два мертвых тела, накрытые тканью. Очевидцы сообщают о множестве пострадавших, по их словам, есть тяжелораненые.

В диспетчерской службе "Скорой помощи" белорусской столицы сообщают о большом количестве пострадавших в результате взрыва в метро. По данным медиков, пострадавших развозят по всем больницам Минска, сообщает Интерфакс.

Дежурный по МЧС Белоруссии также не уточнил количество пострадавших. Поданным спасателей, пожара и обрушения конструкций в метро после взрыва не произошло.

На подходе к Октябрьской площади чувствуется едкий запах дыма.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, КГБ, МВД, продолжают подъезжать кареты "скорой помощи".