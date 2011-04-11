В метро в Минске взорвался эскалатор

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11 апреля 2011, 20:11 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

По информации белорусской газеты "Комсомольская правда", во время взрыва в минском метро разорвало эскалатор, началась паника.



Издание пишет, что по рассказам очевидцев, "разорвало эскалатор, началась паника. Люди были в шоке", есть погибшие и раненые.



По информации агентства БЕЛТА, после взрыва в метро обрушения конструкций не произошло.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, КГБ, МВД, продолжают подъезжать кареты "скорой помощи".



Информации от официальных органов пока нет.