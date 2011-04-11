В Минске при взрыве в метро погибли люди

//Происшествия

11 апреля 2011, 19:57 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

При взрыве в метро на станции "Октябрьская" белорусской столицы города Минск погибли люди. Точной информации о том, сколько человек погибли и пострадали, пока нет. По предварительным данным, пострадали более 10 человек.

В центр Минска подъезжают машины "скорой помощи". Около станции метро "Октябрьская" стоят не менее 12 пожарных машин.

Из-за взрыва в метро перекрыто движение на проспекте Независимости.

Милиция пропускает только общественный транспорт и спецтехнику, все остальные машины направляют в объезд.

Впервые сегодня взрыв прогремел в белорусском метро. По последним данным, взрыв прогремел примерно в 17.55. Очевидцы сообщают, что из метро валит дым.