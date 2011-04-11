Взорвано метро в Минске в Белоруссии

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11 апреля 2011, 19:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В белорусской столице Минске взорвано метро. Представитель городского управления МЧС подтвердил, что в минском метро на станции "Октябрьская" произошел взрыв.



По словам сотрудника минского МЧС, "причины взрыва пока неизвестны, на место происшествия направлены спасатели". По информации очевидцев, из перехода станции "Октябрьская" валит черный дым, из метро выбегают люди, передают РИА Новости.