Взорвано метро в Минске в Белоруссии

//самое читаемое на ан
1
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
11 апреля 2011, 19:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
В белорусской столице Минске взорвано метро. Представитель городского управления МЧС подтвердил, что в минском метро на станции "Октябрьская" произошел взрыв.
По словам сотрудника минского МЧС, "причины взрыва пока неизвестны, на место происшествия направлены спасатели". По информации очевидцев, из перехода станции "Октябрьская" валит черный дым, из метро выбегают люди, передают РИА Новости.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области