В Москве сегодня три станции метро остались без света

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11 апреля 2011, 17:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сегодня днем с 15.17 до 15.40 произошел сбой в электроснабжении станций метро "Чеховская", "Менделеевская" и "Цветной бульвар".



В период сбоя движение поездов между этими станциями Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена осуществлялось за счет резервных источников питания.\

Пресс-служба ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сообщила, что причиной отключения электроснабжения, вызвавшей перерыв в движении электропоездов на данных станциях метрополитена, стали перебои в работе оборудования ТЭЦ-8. Оборудование филиала ОАО “МОЭСК” — Московские кабельные сети — не отключалось.