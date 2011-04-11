В Москве 2,5 тысячи москвичей остались без телефонной связи

//Происшествия

11 апреля 2011, 16:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве талые воды оставили без телефонной связи почти 2,5 тысячи абонентов. Из-за намокания телефонных кабелей в каналах остались абоненты на северо-западе и юге столицы. Аварийные работы продлятся до пятницы.

По данным МГТС, проблемы со связью сегодня утром возникли в районе Петровского центра услуг связи и Тушинского центра услуг связи. Из-за этой неисправности оказались обесточенными 882 абонента на улице Ляпидевского (Петровский телефонный узел) и 1048 абонентов, относящихся к Царицынскому телефонному узлу.

Еще 558 абонентов оказались без связи на Партизанской улице (Тушинский телефонный узел).



Для тех жителей Москвы, которые остались без телефонной связи, будут развернуты несколько передвижных станций. Уже работают непосредственно по адресам: Партизанская, 49, корпус 1, по Ляпидевского, дом 10.