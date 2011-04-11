В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девочки

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11 апреля 2011, 12:51 [ «Аргументы Недели. Тамбов» ]

8 апреля 2011 года в правоохранительные органы от родственников 13-летней девочки поступило сообщение о ее безвестном исчезновении, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Сообщается, что девочка вместе с одноклассницей вышли после занятий из школы, около магазина уучащиеся расстались и пошли каждый в своем направлении, но домой девочка не пришла. Для розыска ребенка задействованы значительные силы сотрудников оперативных служб и следственных органов, однако несовершеннолетняя до сих пор не найдена.