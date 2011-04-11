За мошенничество задержан участковый УВД города Железнодорожный

//самое читаемое на ан
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
11 апреля 2011, 10:04 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]
Управлением собственной безопасности ГУВД по Московской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 10 апреля в служебном кабинете был задержан участковый уполномоченный милиции УВД города Железнодорожный, сообщил "Аргументам.ру" начальник управления информации ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев.
Офицер был уличен в получении денег в сумме 30 000 рублей от местного жителя за не привлечение последнего к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ – побои.
По данному факту следственным отделом по городу Железнодорожный ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области