Пьяный посетитель вместо оплаты ранил пятерых сотрудников московского кафе

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
10 апреля 2011, 08:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Под утро в кафе на Волоколамском шоссе нетрезвый мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета.
В 05:30 дебошир в ответ на просьбу оплатить счет вытащил оружие, ранил четверых охранников и сотрудников администрации кафе и скрылся.
Потерпевшим на месте была оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось, уточняют в столичном ГУВД.
Полиция занимается поисками хулигана.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области