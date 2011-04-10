Пьяный посетитель вместо оплаты ранил пятерых сотрудников московского кафе

//Происшествия

10 апреля 2011, 08:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Под утро в кафе на Волоколамском шоссе нетрезвый мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета.

В 05:30 дебошир в ответ на просьбу оплатить счет вытащил оружие, ранил четверых охранников и сотрудников администрации кафе и скрылся.

Потерпевшим на месте была оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось, уточняют в столичном ГУВД.

Полиция занимается поисками хулигана.