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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На месте взрыва в Дагестане найдено тело человека в поясе смертника

10 апреля 2011, 07:21 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В ночь на воскресенье в дагестанском Кизляре на улице прогремел взрыв.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины в поясе смертника с двумя гранатами и автоматом Калашникова.

Личность погибшего устанавливается.

По мнению представителей правоохранительных органов, взрыв произвело устройство, находившееся при погибшем.

ЕГ