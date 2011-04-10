На месте взрыва в Дагестане найдено тело человека в поясе смертника

//Происшествия

10 апреля 2011, 07:21 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В ночь на воскресенье в дагестанском Кизляре на улице прогремел взрыв.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины в поясе смертника с двумя гранатами и автоматом Калашникова.

Личность погибшего устанавливается.

По мнению представителей правоохранительных органов, взрыв произвело устройство, находившееся при погибшем.