На месте взрыва в Дагестане найдено тело человека в поясе смертника

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
10 апреля 2011, 07:21 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
В ночь на воскресенье в дагестанском Кизляре на улице прогремел взрыв.
Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины в поясе смертника с двумя гранатами и автоматом Калашникова.
Личность погибшего устанавливается.
По мнению представителей правоохранительных органов, взрыв произвело устройство, находившееся при погибшем.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области