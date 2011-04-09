В аэропорту Харькова упал строительный кран, погибли двое рабочих

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9 апреля 2011, 22:44 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Харькове в ходе работ по реконструкции старого терминала харьковского аэропорта упал строительный кран. Погибли двое рабочих. В связи с этим фактом состоится срочное заседание горкомиссии. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета. Вечером в пятницу пресс-служба харьковского аэропорта сообщала, что в ходе реконструкции терминала было произведено «плановое обрушение колонны терминала». В субботу это сообщение было убрано с сайта, передает «Интерфакс».