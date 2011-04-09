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9 апреля 2011, 21:05 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

В Ростове-на-Дону маршрутное такси Hyundai столкнулось с грузовой "Газелью". Авария произошла в субботу вечером на проспекте Стачки, госпитализированы два человека. Маршрутка, следовавшая по маршруту №40, въехала в стоящую "Газель". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. В результате аварии были госпитализированы водители обеих машин. По предварительной информации, травмированных среди пассажиров нет.