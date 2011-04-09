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9 апреля 2011, 20:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Подмосковье восстановлено энергоснабжение 70 населенных пунктов, прерванное из-за обильных снегопадов. Об этом сообщает Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК).



Проблемы с электроснабжением по данным на 10:00 по мск испытывали жители 70 населенных пунктов Московской области с населением около трех тысяч человек. "В частности, в Раменском районе отключено 123 трансформаторных подстанции, в Подольском - 56, в Чеховском -54, в Ступинском - 51, в Коломенском - 47", - говорится в сообщении МОЭСК.