Ребёнок, пострадавший при пожаре на востоке Москвы, умер по дороге в больницу

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9 апреля 2011, 19:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На востоке Москвы произошел пожар в жилом доме на Лухмановской улице. Мальчик, пострадавший при пожаре, скончался в машине "скорой помощи", две девочки доставлены в больницы.



Пожар произошел в доме 32 на Лухмановской улице. Из сгоревшей квартиры вынесли троих детей: мальчика трех лет и двух девочек пяти и семи лет. В момент возгорания матери детей не было дома. Женщина госпитализирована с сердечным приступом. По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем, передает РИА Новости. Девочка пяти лет доставлена в реанимацию 15-й больницы в тяжелом состоянии, девочка семи лет в состоянии средней тяжести в 70-й больнице.