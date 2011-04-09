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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Ребёнок, пострадавший при пожаре на востоке Москвы, умер по дороге в больницу

9 апреля 2011, 19:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На востоке Москвы произошел пожар в жилом доме на Лухмановской улице. Мальчик, пострадавший  при пожаре, скончался в машине "скорой помощи", две девочки доставлены в больницы.

Пожар произошел в доме 32 на Лухмановской улице. Из сгоревшей квартиры вынесли троих детей: мальчика трех лет и двух девочек пяти и семи лет. В момент возгорания матери детей не было дома. Женщина госпитализирована с сердечным приступом. По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем, передает РИА Новости. Девочка пяти лет доставлена в реанимацию 15-й больницы в тяжелом состоянии, девочка семи лет в состоянии средней тяжести в 70-й больнице.

ЕЛ