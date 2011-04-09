В Краснодарском крае сильный ветер оставил без света 35 тысяч человек

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9 апреля 2011, 19:19 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

В Краснодарском крае шторм оставил без света 35 тысяч человек. Сильный ветер оставил без электричества 20 социально значимых объектов в восьми районах края, сообщает "Кубаньэнерго".



По данным компании, аварийно-ремонтные бригады снова приступили к работе. "102 человека в составе 28 бригад устраняют последствия непогоды в Темрюкском, Брюховецком, Ленинградском, Ейском, Кущевском, Геленджикском, Анапском и Тбилисском районах, где к 16.00 было обесточено 35 тысяч 800 потребителей, а также 20 социально значимых объектов", - говорится в сообщении компании. В первую очередь энергетики работают над возобновлением подачи электричества социально значимым объектам, передает телеканал "Россия-24".