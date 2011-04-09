//Происшествия

9 апреля 2011, 18:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве талыми водами затопило здание отдела внутренних дел и управы района поселка "Северный". Вначале вода прорвалась в подвал, а затем ее уровень поднялся до окон первого этажа. Инцидент произошел в Северо-Восточном административном округе города. ОВД и управа располагаются в поселке "Северный" в здании бывшего детского сада. В субботу о коло 10 часов утра было отмечено резкое прибывание талой воды. Сотрудники МЧС пытаются откачивать воду из здания, передает Интерфакс.