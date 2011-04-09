В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой, 4 погибших

//Происшествия

9 апреля 2011, 17:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой. Авария произошла в 6:00 на 79 километре Минского шоссе. Погибли четыре человека, один пострадавший. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. в ходе следственных действий будет установлен виновник аварии. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".