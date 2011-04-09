В Москве горят бытовки на Ленинградском шоссе

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9 апреля 2011, 16:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в субботу загорелись двухэтажные строительные бытовки на Ленинградском шоссе. Пожар произошел около станции метро "Речной вокзал". Площадь пожара составила 50 квадратных метров.



Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного МЧС Евгений Бобылев. По его словам, сгорела часть двухэтажного металлического сооружения для строителей напротив дома 96 на Ленинградском шоссе. В горевших помещениях образовались завалы, передает РИА Новости. Сведений о пострадавших нет, отметил Бобылев. Из-за густого дыма серьезно затруднено движение автотранспорта.